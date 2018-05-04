Росгвардия предупредила о возможном теракте на ЛАЭС

Росгвардия предупредила о возможном теракте на объектах атомной энергетики во время инаугурации президента России, сообщает «Фонтанка». Накануне вечером начальник службы безопасности Ленинградской АЭС в Сосновом Бору получил сообщение о готовящемся нападении на объект.

Информацию распространило московское управление 95-й дивизии Федеральной службы войск национальной гвардии. По словам представителей ведомства, террористы могут использовать бежевый Renault Fluence, зарегистрированный в Подмосковье на 37-летнюю женщину. Сейчас местонахождение боевиков устанавливают спецслужбы.

Инаугурация президента России состоится 7 мая 2018 года в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

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Ранее, с 21 по 24 апреля, спецслужбы нейтрализовали 12 боевиков и 14 сторонников террористов в пяти регионах России. Бандиты готовили теракты на территориях Ставропольского края, республик Татарстан и Дагестан, Омской и Ульяновской областей.

В Ставрополье сотрудники была пресечена деятельность сторонника «Исламского государства» (данная террористическая организация запрещена во многих странах мира, в том числе России). Мужчина с помощью взрывных устройств и огнестрельного оружия хотел напасть на здание правительства Ставропольского края и управления ФСБ по региону.

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