В Петербурге высадили первые цветы к майским праздникам

В четверг, 26 апреля, садовники высадили саженцы виолы на Московском проспекте, стрелке Васильевского острова, проспектах Обуховской обороны и Непокоренных, сообщает Смольный. Позднее украшенные клумбы появятся на других магистралях Северной столицы.

Анютины глазки традионно высаживают первыми, так как они не боятся капризной петербургской погоды и способны переносить заморозки. К 9 мая в городе на Неве появится 540 саженцев данного цветка.

По словам садовников, поздняя весна усложнила им задачи – работать приходится в ускоренном темпе, чтобы к майским праздникам, 315-летию Северной столицы и ПМЭФ город утопал в цветах. Всего в этом году посадят более 8 млн цветов – почти на 500 тыс. больше, чем в 2017 году.

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В этом году жителей города на Неве планируют порадовать цветниками с геопластикой, топиарными и вертикальными конструкциями. Станет больше красиво ниспадающих растений – почти 400 тысяч.

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