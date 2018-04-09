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Петербуржцев 19 и 20 мая приглашают на открытие Фестиваля тюльпанов на Елагином острове

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© Фото: ЦПКиО им.С.М.Кирова

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Темой фестиваля в 2018 году стал балет, он лег в основу цветовых и графических решений цветников.

Петербуржцев 19 и 20 мая приглашают на праздничное открытие Фестиваля тюльпанов на Елагином острове. Темой фестиваля в 2018 году стал балет, его темы легли в основу цветовых и графических решений цветников.

Вдохновившись эстетикой знаменитых «Русских сезонов» Дягилева, задавших новое направление в развитии моды и искусства, садовники парка при планировании цветников постарались передать мотивы эскизов Бакста, Бенуа, Рериха, Головина, Коровина.

В дополнение к цветникам гостей на открытии порадует уже полюбившийся променад-концерт, изящно воссоздающий эпоху модерна со всеми знаковыми мелочами того времени.

Тема ежегодного конкурса флористов также посвящена балету и включает задания «В ритме жизни» и «Волшебные башмачки». Прием заявок на конкурс открыт до 12 апреля.

Гости фестиваля смогут увидеть множество новых сортов тюльпанов. Половина представленных сортов этого года – впервые высажена в парке. В этом году можно будет увидеть редкие черные тюльпаны – мечту селекционеров и садоводов.

Элегантные цветы с черно-фиолетовыми лепестками будут ждать восторженных зрителей на центральной клумбе у Конюшенного корпуса. На данный момент в мире выведено всего 15 сортов черных тюльпанов, весной в ЦПКиО можно будет увидеть три сорта этих красавцев.

Также радовать глаз посетителей будут тюльпаны сорта попугайных – экстравагантные цветы с эффектными изрезанными, волнистыми лепестками. Полюбившиеся посетителям махровые тюльпаны будут представлены 24 сортами, с разнообразной цветовой палитрой от пастельных оттенков до насыщенных и ярких цветов.

Фестиваль тюльпанов на Елагином острове родился в 2013 году. С каждым годом садовники увеличивают площадь посадок, количество высаживаемых луковиц и сортов. Начавшийся в 2013 году с 1000 кв.м. цветников и 40 тыс. высаженных луковиц 40 сортов к 2018 году фестиваль разросся до 3000 кв.м. посадок и 160 тыс. луковиц 130 сортов.

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