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Петербуржцам раздадут георгиевские ленты 24 апреля

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© Фото: Антон Вергун / РИА «Новости»

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Волонтеры подарят всем желающим более 400 тыс. символов памяти.

Во вторник, 24 апреля, стартует всероссийская акция раздачи георгиевских лент. В Петербурге волонтеры вместе с ветеранами с 16:00 до 17:00 раздадут более 400 тыс. черно-оранжевых символов на Московском вокзале и в Пулково.

Впервые акция «Георгиевская ленточка» состоялась 13 лет назад, в 2005 году. С тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией, которая объединила миллионы людей не только в России, но и за рубежом.

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В прошлом году в России ужесточили правила ношения ленточек. Закреплять их на антеннах машин, сумках или голове теперь нельзя. Запрещено использовать поврежденные ленточки либо носить их ниже пояса. Правильнее всего размещать важный символ на лацкане пиджака.

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Источник: https://kudago.com/spb/news/v-peterburge-razdadut/

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