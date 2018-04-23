Петербуржцам раздадут георгиевские ленты 24 апреля

Во вторник, 24 апреля, стартует всероссийская акция раздачи георгиевских лент. В Петербурге волонтеры вместе с ветеранами с 16:00 до 17:00 раздадут более 400 тыс. черно-оранжевых символов на Московском вокзале и в Пулково.

Впервые акция «Георгиевская ленточка» состоялась 13 лет назад, в 2005 году. С тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией, которая объединила миллионы людей не только в России, но и за рубежом.

Читайте также:

Петербург возглавил туристический рейтинг городов воинской славы на 9 мая



В прошлом году в России ужесточили правила ношения ленточек. Закреплять их на антеннах машин, сумках или голове теперь нельзя. Запрещено использовать поврежденные ленточки либо носить их ниже пояса. Правильнее всего размещать важный символ на лацкане пиджака.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.