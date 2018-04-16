Петербург возглавил туристический рейтинг городов воинской славы на 9 мая

Санкт-Петербург стал самым популярным городом России, куда направятся туристы 9 мая.

Согласно данным сервиса бронирования жилья Tvil, наибольшее количество путешественников собираются посетить Северную столицу к годовщине победы в Великой Отечественной войне. В среднем туристы находятся в городе на Неве пять ночей и тратят по 3 тыс. рублей в сутки.

В тройку лидеров топа городов-героев и городов воинской славы также вошли Севастополь (1,8 тыс. рублей, шесть ночей) и Москва (3,3 тыс. рублей, пять ночей).

В топ-10 рейтинга попали Анапа, Феодосия, Керчь, Петрозаводск, Выборг, Волгоград и Луга. Меньше всего денег туристы тратят в Анапе (1,2 тыс. рублей), город также стал лидером по среднему количеству ночей – путешественники проживают на черноморском курорте по 11 суток.

Ранее Петербург вошел в тройку городов России для отдыха с детьми на майские праздники. Популярнее Северной столицы стали города-курорты Черного моря – Сочи и Ялта.