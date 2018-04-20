«Победа» запустила регулярные рейсы из Петербурга в Калининград

Лоукостер «Победа» начала выполнять ежедневные прямые регулярные рейсы из Петербурга в Калиниград, сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво».

Первый рейс из Северной столицы прибыл на родину Иммануила Канта 18 апреля в 16:25. Рейс в город на Неве был отправлен из «Храброво» в 17:35.

Перелеты осуществляются на самолетах Boeing 737–800. Стоимость билета для взрослого составит от 1500 до 2500 рублей.

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Ранее сообщалось, что «Победа» планирует увеличить количество рейсов из петербургского аэропорта в три раза. В прошлом году рейсами авиакомпании воспользовались более 460 тыс. жителей Северной столицы.

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