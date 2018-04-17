Гендиректор «СМУ-11 Метрострой» Андрей Морозов признался в уклонении от уплаты налогов

Гендиректор «СМУ-11 Метрострой» Андрей Морозов в ходе предварительного слушания в суде полностью признал свою вину в уклонении от налогов, сообщает «Фонтанка.ру». Следователи считают, что руководитель с помощью фиктивных контрактов с фирмами-однодневками «списал» более 700 млн рублей.

Предварительное слушание в Приморском районном суде проводилось по ходатайству обвиняемых – Морозова и экс-гендиректора ЗАО «УНР-32» Олега Хорева, рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Оба полностью признали свою вину и ходатайствовали о рассмотрении дела в особом порядке. Судебное заседание назначили на 26 апреля.

Уголовное дело в отношении Морозова возбудили в ноябре 2017 года. Мужчину отправили под домашний арест, однако затем выпустили под залог в 1 млн рублей. Его и Хорева обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

В 2016 году Федеральная налоговая служба доначислила СМУ-11 более 1 млрд рублей сборов, пеней и штрафов. По данным службы, предприятие неправомерно приняло к вычету суммы НДС по операциям с ЗАО «УНР-32», ООО «УНР-32» и ООО «Балтийская группа».

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Формально эти компании участвовали в работах по возведению станции метро «Адмиралтейская» и второго вестибюля станции метро «Спортивная», однако по факту компании не обладали нужной техникой и персоналом.

Летом 2017 года межрайонная инспекция ФНС №10 по Петербургу подала иск о банкротстве «СМУ-11 Метрострой», в декабре его счета были заморожены. Еще одно уголовное дело в отношении Морозова возбудили в марте 2018 года по статье «невыплата заработной платы».

Проходчики Лахтинско-Правобережной линии метро несколько месяцев не получали зарплату, в связи с чем они вышли на суточную забастовку 6-7 марта. В общей сложности, без денег оставались 473 человека. Тоннелепроходческий щит был остановлен. Проблему удалось решить после встречи с главой комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергеем Харлашкиным.

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