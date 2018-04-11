«Подорожником» можно будет расплатиться в Москве

Власти Петербурга и Москвы обсудили возможность поэтапного введения оплаты проезда в городах транспортными картами «Подорожник» и «Тройка». Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин в своем Telegram.

В скором времени петербургским «Подорожником», работающим по принципу «электронного кошелька», можно будет оплатить проезд в московском общественном транспорте, аналогичную опцию сделают для москвичей, которые смогут рассчитаться за проезд в городе на Неве картой «Тройка».

На первых порах оплачивать проезд таким образом можно будет только в метро, однако затем транспортные карты столиц станут актуальны для наземного общественного транспорта.

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На данный момент в Москве и Петербурге действуют кобрендинговые карты «Подорожник-Тройка» и «Тройка-Подорожник». Проездные поступили в продажу летом прошлого года. За это время москвичи приобрели 40 тыс. подобных карт, в то время как петербурцы всего 23 тысячи.

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