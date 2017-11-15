Билет «Подорожник» будет действовать на общественном транспорте Ленобласти. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на главу комитета по транспорту Смольного Александра Головина.

Когда именно начнет действовать нововведение, пока неизвестно. По словам Головина, основная трудность в расширении зоны действия проездного – это учет льготников из различных субъектов федерации в одной системе.

Ранее стало известно, что в первом полугодии 2018 года начнут тестировать билет «Подорожник» в браслетах. В исполнении проездного в такой форме есть сложности, поэтому он будет тестироваться на фокус-группе.