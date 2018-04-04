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«Дом кино» покинет здание на Караванной улице по решению суда

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© Фото: Instagram / @valery_isi_petra

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Кинематографисты провели незаконную перепланировку в здании-памятнике регионального значения.

«Дом кино» покинет здание на Караванной улице. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск комитета имущественных отношений (КИО) к Союзу кинематографистов Северной столицы.  Точная дата съезда пока неизвестна, так как судебное решение еще не вступило в силу.

Ранее КИО обратился в арбитражный суд с требованием выселить кинематографистов и взыскать с них 791,5 тыс. рублей за нарушение договора о безвозмездном пользовании. Дело в том, что в помещении «Дома кино» площадью 2900 кв.м., была проведена несогласованная перепланировка.

Дом 12 на Караванной улице, где работают кинотеатры «Дом кино» и «Родина», является памятником регионального значения. Это бывшее здание Петроградского губернского кредитного общества, возведенное в 1914-1916 годах в стиле неоренессанс.

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Первый кинотеатр под названием «Сплендид-Палас» открылся в этом здании в 1917 году и сразу стал одним из лучших в Петрограде. В ноябре 1918 года здесь состоялась премьера ервого советского художественного фильма «Уплотнение» по сценарию наркома просвещения РФСФР Анатолия Луначарского.

После Великой Отечественной войны, в 1947-1948 гг, в здании был проведен большой ремонт. В середине лета 1948 года здесь открылся первый в Ленинграде детский кинотеатр с новым названием «Родина».

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