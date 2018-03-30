В армию призовут три тысячи мужчин, не служивших по состоянию здоровья

В Минобороны рассчитывают призвать в армию около трех тыс. молодых людей, не прошедших срочную военную службу по состоянию здоровья, сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на и.о. начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгения Бурдинского.

Ранее законодательство не позволяло принимать на военную службу граждан, освобожденных от нее по состоянию здоровья, но впоследствии поправивших свое физическое состояние и желающих служить.

В конце прошлого года, по словам Бурдинского, президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым молодые люди могут быть призваны в армию по достижении 27 лет и после медицинского освидетельствования.

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По прогнозам Бурдинского, свой воинский долг смогут исполнить около трех тысяч молодых людей. Всего в этом году призыву подлежат 128 тыс. человек, что на 10% меньше, чем в прошлом. Снижение числа призывников связано с увеличением количества военнослужащих по контракту. Весенний призыв стартует в России 1 апреля и продлится до 15 июля.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому в этом году запасники будут призваны на военные сборы сроком до двух месяцев. Молодых людей направят в Вооруженные силы России, органы Федеральной службы безопасности и органы государственной охраны.

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