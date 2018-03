Telegram полностью восстановил свою работу после сбоя

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что мессенджер полностью восстановил свою работу после сбоя. По словам российского программиста, «каждый сервис, который растет слишком быстро, сталкивается с проблемами роста».

В четверг, 29 марта, после 11:00 пользователи Telegram из России, стран СНГ, Ближнего Востока и Европы не могли войти в приложение. При попытке загрузить страницу в web-версии мессенджера появлялось уведомление об ошибке сервера («Internal server error occured. Please try again later»).

Дуров связал сбой с отключением электричества в европейских дата-центрах. Он подчеркнул, что команда сервиса постарается избежать подобных проблем в будущем.



«Мы создали систему коммуникации в режиме реального времени между нашими инженерами и инженерами и электриками в дата-центрах. И, что еще важнее, мы начали модернизацию всего силового оборудования, чтобы сделать его более надежным», – написал Дуров в своем Telegram-канале.

Ранее основатель мессенджера заявил, что не выдаст Роскомнадзору ключи шифрования Telegram даже под угрозой блокировки. Российский программист считает, что его сервис должен отстаивать принципы свободы и конфиденциальности.

