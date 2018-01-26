КГИОП остановил нелегальную стройку на крыше дома Вавельберга

Доходный дом Вавельберга на Невском проспекте проверили сотрудники комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, сообщили в Смольном.

Внеплановую проверку устроили после жалоб местных жителей, увидевших на крыше объекта культурного наследия стропила и леса. В КГИОП выяснили, что работы не были согласованы с городскими властями. Ранее выданное разрешение на стройку истекло, а новый документ организатор работ не получил.

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В отношении юридического лица, ответственного за незаконные работы, составили административный протокол. Сейчас он находится на рассмотрении Куйбышевского районного суда. С компании, ответственной за ремонт, также планируют взыскать неустойку по причине нарушения охранных обязательств.

Ранее в доме Вавельберга, где в советское время находился главный кассовый зал «Аэрофлота», планировали открыть люкс-отеля арабской сети Jumeirah. В ноябре прошлого года объект культурного наследия выкупил председатель совета директоров Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов. Он продолжил перестраивать здание под отель.