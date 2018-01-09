На Avito пытались продать витражи из училища при Анненкирхе

На сайте объявлений Avito появилось объявление о продаже витражей, предположительно ранее принадлежавших училищу при лютеранской церкви святой Анны на Кирочной улице. Объявление было размещено 4 января, к 9 января оно удалено с сайта.

Продавец заявлял, что витражи были списаны КГИОП во время реконструкции здания, и у него есть акт о списании. За два витража он просил 100 тыс. рублей, допуская небольшой торг.

«По словам опытных мастеров-витражистов, ни одна современная витражная мастерская не сможет сейчас создать подобный витраж по некоторым техническим причинам», – убеждает продавец.

В пресс-службе КГИОП затруднились опознать витражи как относящиеся к училищу при Анненкирхе и подтвердить факт их списания, передает «Фонтанка.ру». Представители ведомства сослались на отсутствие доступа к базам данных до окончания праздника.

Это не первый случай, когда на Avito пытаются продать эти витражи. Осенью участники форума citywalls.ru опознали витражи училища при Анненкирхе в появившемся объявлении, тогда продавец просил за них 180 тыс. рублей.