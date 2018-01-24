В Петербурге появится реестр студенческих отрядов

Реестр студенческих отрядов начнут вести в Петербурге. Соответствующий законопроект в первом чтении рассмотрели депутаты ЗакСа. По словам автора инициативы Дениса Четырбока, в настоящее время подобные региональные законы приняты лишь в нескольких субъектах России.

«На сегодняшний день в Петербурге свыше ста студотрядов, которые работают в самых разных направлениях: строительные, спортивные, педагогические и многие другие. Молодые ребята вносят большой вклад в развитие социальной сферы города. Петербургских студентов нередко приглашают присоединиться к реализации и крупных федеральных проектов. Примером тому может служить участие нашей молодежи в строительстве олимпийских объектов в Сочи», – сказал Четырбок.

Читайте также:

Халява, приди: афиша Петербурга ко Дню студента



Как рассказал депутат, законопроект определит общие понятия и формы поддержки студенческих отрядов, установит полномочия органов власти в содействии движению. Предполагается, что в Северной столице сформируют единые реестры студенческих отрядов и организаций, которые создают рабочие места для студентов. Они смогут получать гранты и субсидии из городского бюджета.

При правительстве Петербурга также создадут специальный орган, который будет координировать совместную работу студенческих отрядов, учебных заведений, органов власти и бизнеса. Все вышеуказанные меры, по мнению Четырбока, будут способствовать увеличению конкурентоспособности молодежи на рынке труда.