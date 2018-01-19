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Халява, приди: афиша Петербурга ко Дню студента

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© Фото: MazaPark

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Где весело отметить Татьянин день так, чтобы не спустить всю стипендию за вечер, но было о чем рассказать внукам.

Петербург 25 января отметит Татьянин день, а заодно День российского студенчества. В христианской традиции этот день посвящен святой Татиане Римской. Она умерла 25 января по старому стилю от меча. По преданию, Татиану после истязаний бросили на арену Колизея на растерзание льву, но вместо того, чтобы съесть жертву, тот стал ласкаться к ней.

Со студенчеством этот день был связан в 1755 году, когда императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета. Святая Татиана стала считаться покровительницей нового вуза и студенчества в целом.

В 1995 году после открытия храма в честь мученицы при МГУ о празднике вспомнили после советских времен. В 2005 году был утвержден День российского студенчества, который с тех пор ежегодно отмечается 25 января.

«Санкт-Петербург.ру» собрал интересные мероприятия и акции для студентов, которые позволят встретить праздник, не лишившись всей стипендии, но повеселиться так, чтобы было, что рассказать о студенческой юности своим внукам.

Смольный День студента и традиционный бал

 

Традиционно в Смольном соборе, главном храме всех учебных заведений, пройдет праздничное богослужение в честь святой Татьяны. Литургию возглавит Высокопреосвященнейший архиепископ Петергофский Амвросий, на ней будут присутствовать представители правительства Петербурга, руководители вузов, духовенство, студенты и курсанты.

После Божественной Литургии в Смольном соборе состоится церемония вручения Почетного знака святой Татьяны за особый вклад в духовно-нравственное просвещение и активное участие в социальной жизни общества. За 20 лет обладателями этого знака отличия стали более тысячи человек.

Знаком святой Татьяны также отметят победителей Международного фестиваля-конкурса духовной музыки «Зимняя сказка» среди хоровых коллективов. Сам конкурс пройдет с 23 по 25 января в академической капелле на набережной Мойки, 20.

В 16:30 в историческом парке «Россия – Моя история» пройдет Покровский Татьянинский бал. Он станет юбилейным, тридцатым в своей истории. Молодые люди и девушки регистрировались для участия в бале, также нужно было посетить три мастер-класса по танцам и выбрать наряд в строгом соответствии с дресс-кодом.

Фото: vk.com/tatyan_pokrov_bal

 

Районный День студента

 

По-своему День студента отметят в районах Петербурга. Дом молодежи Василеостровского района организует акцию BookSession 26 января. В ее рамках студенты станут участниками интерактивного шоу, посетят тематические зоны: историческую, юридическую, хореографическую, поэтическую и спортивную. Организаторы просят прийти с книгами.

Где: Дом молодежи Василеостровского района – Большой проспект В.О., 65

Когда: 26 января, начало в 16:00

Стоимость: вход свободный (не забудьте книги)

В Выборгском районе пройдет акция «Дом культуры – территория семьи». В ее рамках 21 января в клубе «Выборгская сторона» состоится концерт хоровых коллективов «Если ты в душе студент!», посвященный студенческому празднику. В концерте примут участие и сами студенты, а также лауреаты и дипломанты международных и всероссийских конкурсов.

Где: клуб «Выборгская сторона» – улица Смолячкова, 13

Когда: 21 января, начало в 12:00

Стоимость: вход свободный

«МарафонЪ Татьянин День»

 

В рамках проекта Grifon Run 21 января пройдет марафон, посвященный Дню студентов. Организаторы планируют, что в этом мероприятии будут участвовать порядка 600 спортсменов из Петербурга, Ленобласти и других регионов.

В соревновании будут семь беговых дистанций: 500 метров, 1 км «Детский старт», 5,275 км, 10,55 км, 21,1 км, 42,2 км и 63,3 км. Выбрать дистанцию можно при регистрации. Также доступны дистанции по 5 км для скандинавской ходьбы и каникросса.

У каждой дистанции свой час старта. Уточнить его можно во встрече во «ВКонтакте». Стартово-финишный городок откроется в 08:30.

Где: Шуваловский парк

Когда: 21 января, 09:00

Стоимость: нужна регистрация, стартовый взнос – от 800 рублей

Global Student Festival

 

Большая вечеринка пройдет в Aurora Concert Hall 27 января – в ночь на воскресенье, чтобы выспаться перед новой учебной неделей. В этом году, уверены организаторы, праздник вместе с ними отметят 2 тыс. студентов со всей России.

В фестивале примут участие резиденты проекта, ди-джеи и эмси, а заодно красивые девушки. Шоу и постановки сольются в фантастическом безумии. Чтобы память о веселой ночи осталась до появления внуков, организаторы пригласили фотографов порталов о клубной жизни Петербурга.

Где: Aurora Concert Hall – Пироговская набережная, 5/2

Когда: 27 января, начало в 23:30

Стоимость: от 300 рублей

Фото: vk.com/globalstudentfest
 

День студента в Пушкине

 

Весело День студента проведут в Доме молодежи «Царскосельский» в Пушкине 25 января. На нем студентом ждет зажигательная вечеринка, новые знакомства, игры, танцы и много музыки. Особый гость этой вечеринки – четверть-финалист пятого сезона шоу «Голос» Илья Хвостов, лидер группы «Мысли вслух».

Где: Дом молодежи «Царскосельский» – Пушкин, улица Магазейная, 42А

Когда: 25 января, начало в 18:00

Стоимость: вход свободный

Ярмарка льготных билетов для студентов от Дома музыки

 

Петербургский Дом музыки в честь Дня студента проведет ярмарку льготных билетов. По студенческому билету можно будет купить билеты всего за 100 рублей на ближайшие концерты в Английском зале Дома музыки и во дворце Белосельских-Белозерских. Количество билетов ограничено, покупатель сможет купить не более двух билетов.

Льготные билеты доступны на концерты:

– 14 февраля: вечер виртуозных миниатюр для скрипки и фортепиано «Время шедевров» в Доме музыки. Прозвучат сочинения эпохи барокко и романтизма, русская музыка в исполнении московских солистов Дома музыки.

– 21 февраля: концерт «Молодые исполнители России» во дворце Белосельских-Белозерских. Солисты Дома музыки и Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр исполнят три инструментальных концерта Моцарта и Гайдна.

– 28 февраля: камерная программа «Молодые исполнители России» в Доме журналиста. Дипломанты и лауреаты международных конкурсов исполнят сочинения Бетховена, Шопена, Прокофьева.

– 14 марта: весенняя программа «Молодые исполнители России» во дворце Белосельских-Белозерских. Будут исполняться виолончельный концерт Эдуарда Элгара и первый фортепианный концерт Брамса.

Начало всех концертов в 19:00.

Где: Дом музыки, набережная Мойки, 122

Когда: 25 января, 11:00 – 20:00

Стоимость: 100 рублей

День студента в «Лесном Посольстве»

 

Контактный зоопарк «Лесное посольство» в честь праздника также дарит студентам скидки. 25-26 января пообщаться со зверятами студенты всех форм обучения смогут в два раза дешевле, чем обычно.

Чтобы получить скидку 50% на посещение «Лесного посольства», надо будет предъявить студенческий билет или зачетную книжку. Студенткам по имени Татьяна повезет вдвойне: при предъявлении документа в Татьянин день вход для них будет бесплатным.

Где: ТЦ «Монпасье» – улица Планерная, 59

Когда: 25-26 января, 10:00 – 22:00

Стоимость: от 125 рублей с учетом скидки -50% для студентов (250 рублей в будний день без скидки)

Фото: vk.com/lesnoeposolstvo

 

Студенческие акции в кинотеатрах «Люксор»

 

Поздравит студентов скидками и сеть кинотеатров «Люксор». Там Татьянин день будет «длиться» с 25 по 29 января при предъявлении действующего студенческого билета.

При покупке билета в кино студентам подарят второй билет бесплатно. При покупке попкорна или начос угостят разливной «колой» 0,5 литров, а также подарят скидку в 20% в ресторанах «Посадофф» и «Катана».

Свой подарок в Татьянин день получат и Татьяны, им 25 января подарят маленький соленый попкорн при покупке билета в кино и предъявлении паспорта администратору.

Где: кинотеатры «Люксор»

Когда: 25 – 29 января

Студенческие будни в Мазапарке

 

В январе парк развлечений MazaPark предлагает студентам веселиться в будние дни по «студенческому» тарифу. С 10 по 31 января с понедельника по четверг учащиеся вузов могут перепробовать все развлечения парка за 400 рублей при предъявлении студенческого билета. Отличный повод расслабиться перед и после сессии, а заодно зарядиться позитивом.

Где: парк развлечений MazaPark – улица Бухарестская, 30/32

Когда: 10 – 31 января

Стоимость: 400 рублей для студентов

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