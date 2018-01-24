Скоростной трамвай свяжет Колпино со станцией метро «Южная» в 2021 году

Колпино и станцию метро «Южная» свяжет скоростной трамвай, который планируют запустить в апреле 2021 года, сообщили в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

Смольный планирует заключить контракт на разработку проектной документации в первой половине 2018 года. Проект будет воплощен на основе государственно-частного партнерства.

Власти Петербурга надеются, что скоростной трамвай улучшит транспортную связь с пригородами. Время в пути до Колпино составит 30 минут, вместо часа. Инвестиции в проект оцениваются в 20,6 млрд рублей. Предположительный пассажиропоток – 36 млн человек.

Ранее Албин заявлял, что станции Фрунзенского радиуса и электродепо «Южное» введут в эксплуатацию в мае. Для пассажиров они откроются в конце 2018 года.