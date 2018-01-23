Аптеки Петербурга смогут отпускать лекарства по электронным рецептам. В ЗакС внесли законопроект, который позволит поликлиникам оформлять электронные рецепты на лекарства наряду с бумажными, сообщает пресс-служба «Единой России» в Петербурге.

«Не совсем правильно вынуждать болеющих людей каждый раз приходить в поликлинику только для того, чтобы продлить предыдущее назначение. В некоторых случаях врач может сделать это по электронному запросу пациента, что позволит ему обратиться за препаратом прямо в аптеку», – сказал один из авторов законопроекта, лидер фракции «Единая Россия» в петербургском ЗакСе Александр Тетердинко.

По словам депутата, подобная практика уже существует в Москве. Появление электронных рецептов в Петербурге защитит пациентов от ошибки при неправильном прочтении фармацевтом наименования или дозировки препарата. Врач сможет с легкостью отменить уже выпущенный и хранящийся в базе данных рецепт, если обнаружил в предписании ошибку.

Ранее Минпромторг России сообщил, что доля жизненно важных лекарств на российском рынке за 2017 год достигла 84%. Это рекорд за последние шесть лет. В 2016 году доля таких лекарств в России составляла 76,8%. В ведомстве подчеркивают, что к концу 2018 года планируют достичь 90%.