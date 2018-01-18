Жизненно важные лекарства отечественного производства потеснили импортные

Доля жизненно важных лекарств на российском рынке за 2017 год достигла 84%, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Это рекорд за последние шесть лет. В 2016 году доля таких лекарств в России составляла 76,8%, в 2012 этот показатель достигал 63,5%. В ведомстве подчеркивают, что к концу 2018 года планируют достичь 90%.

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Увеличению показателей способствовало снижение цен на лекарства. Так в 2017 году препараты из ценовой категории до 50 рублей подешевели на 2,1%, на 1,9% упали в стоимости лекарства от 50 до 500 рублей.

Ранее правительство расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Список дополнили 60 новыми лекарствами. Цены на них регулирует государство, не позволяя производителям и аптекарям завышать конечную стоимость продукции.

