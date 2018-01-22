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В России начали массово отстреливать бродячих животных к ЧМ-2018

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© Фото: Александр Кряжев / РИА "Новости"

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Зоозащитники рассказывают о горах трупов собак в Волгограде.

В России начался массовый отстрел бездомных животных к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году. Еще сенью 2017 года на сайте госзакупок появились десятки тендеров на отлов и уничтожение бродячих кошек и собак. На «удаление с территорий» и «отлов животных», «транспортировку в пункт утилизации» выделены от нескольких десятков до нескольких млн рублей. Часть тендеров уже проведена, определены исполнители услуг.

В некоторых городах «чистка» животных уже началась. Волгоградские зоозащитники рассказывают о горах трупов. Догхантеры ведут охоту на собак, проживающих на территории промышленных предприятий. При этом «живодеры» не гнушаются похищать домашних питомцев, так как в заданиях на госзакупки говорится, что метки, ошейники и жетоны не являются признаком собственности.

«За пять-шесть лет ситуацию с бездомными животными можно было бы решить по всей стране, но никому это не выгодно. Нужно пополнение щенков для убийств, на которые выделяются бюджетные деньги», – отмечает глава Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева.

В связи со сложившейся ситуацией Дмитриева написала письмо в FIFA, однако получила отписку. В организации заверили, что разделяют ее точку зрения, но не могут помочь, так как плотно заняты подготовкой к ЧМ-2018.

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Помочь активистам вызвался председатель Комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, который направил жалобы зоозащитников в министерство спорта. Ему ответили, что численность животных будет регулироваться гуманными методами, включая создание пунктов поддержки. Однако активисты так и не нашли, кто будет финансировать строительство передержек.

Также Дмитриева предполагает, что охота на друзей человека – отличный пример для распила бюджетных денег. Глава Фонда защиты городских животных подсчитала, что на убийства зверей в городах, где будут проходить матчи турнира, будут потрачены более 100 млн рублей.

«Я лично нашла 110 млн рублей, это полтора миллиона евро, по 11 городам чемпионата и тренировочным базам. Например, в Екатеринбурге выделено 32 млн рублей. Это огромные суммы. Понятно, что в Екатеринбурге нет пяти млн бродячих собак, чтобы по 2000 рублей выделять на их «утилизацию». За эти деньги могли бы обеспечить стерилизацию, вакцинацию и содержание, но они предпочитают убивать», – добавила Дмитриева.

Сейчас активисты пытаются привлечь к проблеме зоозащитников из других стран, а также предлагают подписать петицию и распространить информацию о проведении тендеров. Вместе с тем зоозащитники планируют поговорить об убийствах животных на Социальном марше, который пройдет 4 февраля. До Петербурга «зачистка» бродячих животных пока не добралась.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Матчи турнира примут Петербург, Москва, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Волгоград, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Калининград и Екатеринбург. В городе на Неве пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа:

– 15 июня 2018 года сыграют Иран и Марокко;

– 19 июня 2018 года сыграют Россия и Египет;

– 22 июня 2018 года сыграют Бразилия и Коста-Рика;

– 26 июня 2018 года сыграют Аргентина и Нигерия.

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