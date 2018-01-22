На ЗСД начали устанавливать антишумовые экраны

На участке ЗСД, проходящем над Канонерским островом, начали устанавливать антишумовые экраны, которые должны защитить близлежащие дома и детский сад от резких звуков, сообщает телеканал «78». Ограждения ставятся в 70 метрах от дошкольного учреждения.

Решение об их установке было принято осенью 2017 года, когда остров посетил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Жители пожаловались ему на шум от трассы. Шумозащитные экраны пообещали установить до 15 декабря, однако позднее сроки сдачи были перенесены на первый квартал 2018 года.

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Ранее превышение допустимого уровня шума на ЗСД зафиксировал Роспотребнадзор, который выписал штраф оператору платной трассы – компании «Магистраль Северной столицы» (МСС). В свою очередь МСС оспорила решение ведомства в суде. На данный момент рассмотрение дела продолжается. Под разбирательство попал и вышеуказанный детский сад, построенный оператором ЗСД. Его не стали открывать в сентябре 2017 года из-за сложившейся ситуации с шумами.