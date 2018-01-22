В Петербурге выросла плата за детский сад

С 1 января 2018 года в Петербурге повысилась плата за присмотр и уход за детьми в детских садах, сообщили в Смольном со ссылкой на постановление, подписанное еще в прошлом году.

За ребенка в возрасте от двух месяцев до года в группе полного дня нужно будет заплатить 1530,9 рублей. Для детей от одного до трех лет – 1146,8 рублей, для детей от трех до восьми лет – 1089,2 рубля в месяц.

В прошлом году стоимость группы для малышей от двух месяцев до года составляла 1452,5 рублей, для детей от одного до трех лет – 1090,8 рублей, для старших групп – 1029,9 рублей.

О повышении платы за детские сады в Смольном заговорили в конце 2016 года. В марте 2017 года ЗакС в третьем чтении одобрил двойное повышение платы. Тогда предлагалось установить максимальный размер родительской платы за детские сады в объеме 20% от затрат в месяц за присмотр и уход за ребенком в государственной образовательной организации.

В Смольном утверждают, что установление максимального размера в 20% позволит Петербургу сохранить статус региона с самым низким уровнем платы за детские сады среди большинства регионов СЗФО.