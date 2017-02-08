Депутаты Петербурга вдвое повысили плату за детские сады

Депутаты петербургского Законодательного собрания вдвое повысили плату за детские сады. Законопроект одобрили 35 из 50 парламентариев, пишет "Фонтанка.ру".

Согласно документу, предлагается установить максимальный размер родительской платы за детские сады в объеме 20% от затрат в месяц за присмотр и уход за ребенком в государственной образовательной организации.

При этом сейчас размер коэффициента в два раза ниже – лишь 10%, ежемесячная плата за одного ребенка составляет порядка 700 рублей. По данным издания, на повышении платы настаивает именно Смольный.

При обсуждении документа депутат Алексей Ковалев обратил внимание на то, что проект закона был рассмотрен на правительстве города без финансового обоснования. "Вы понимаете, какую свинью вы подкладываете губернатору? На пустом месте", – отметил он.

Ковалев добавил, что в ответе комитета по финансам чиновники ему сообщили, что прогноз по сборам за детские сады в будущем году планируется 600 млн рублей, а еще через год – 692 млн рублей. "100 млн разница – это 20%, то есть увеличение родительской платы планируется на 20%, а размер вы предлагаете на 100% увеличить», – отметил он. Против законопроекта выступил также Андрей Васильев, заявив, что низкая плата за детские сады – одно из достижений Петербурга.

В то же время представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков сообщил, что нынешней платы за детские сады хватает лишь на оплату работы учреждения в течение двух с половиной дней. Несмотря на критику, документ был утвержден в первом чтении.

В случае принятия законопроекта во втором и третьем чтениях увеличение платы возможно будет после принятия соответствующего постановления правительства в 2018 году.

Несмотря на решение ЗакСа, комитет по образованию обещает, что плата за детсады все равно останется низкой. "Фактический уровень родительской платы в городе остается самым низким в Северо-Западном федеральном округе и одним из самых низких в России", - отметили в Смольном.

В комитете добавили, что установление максимального размера в 20% позволит Петербургу сохранить статус региона с самым низким уровнем платы за детские сады среди большинства регионов СЗФО, в том числе и ближайших соседей – Ленинградской области, Республики Карелия, Псковской и Новгородской областей.