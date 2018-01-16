Шойгу встретился в Петербурге с нахимовцами и суворовцами

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Северную столицу осмотрел новые объекты капитального строительства в Нахимовском военно-морском училище, Военном институте физической культуры (ВИФК), ознакомился с отреставрированным комплексом Петербургского суворовского военного училища и новым зданием Центральной военно-морской библиотеки, сообщает Facebook Минобороны.

В ВИФКе Шойгу осмотрел новое здание Кадетского корпуса, в котором учатся 80 юношей, имеющих высокие спортивные достижения. Глава военного ведомства проверил ход организации учебного и тренировочного процесса, оценил учебно-материальную базу института и отремонтированное здание бассейна.

Министр проверил готовность нового здания Центральной военно-морской библиотеки (ЦВМБ) к приему книжных фондов. Шойгу продемонстрировали современные технологии, внедренные в работу старейшей библиотеки России.

В частности, процесс оцифровки старинных книг и «электронное взаимодействие» ЦВМБ с крупнейшими российскими и зарубежными библиотечными ресурсами. После увиденного глава Минобороны распорядился в кратчайшие сроки обеспечить перевозку библиотечных фондов и открыть библиотеку, расположенную на Кожевенной линии Васильевского острова, для посещения читателями.

В Петербурге продолжается масштабная модернизация фондов военно-учебных заведений, медицинских, социальных и культурно-досуговых объектов, воинских частей и организаций, начатая в 2013 году. Реконструкция объектов, среди которых много памятников архитектуры, проводится по оригинальной проектной документации с сохранением малейших деталей архитектурного облика и внутреннего убранства.

За последние пять лет строительные леса были сняты с фасадов Адмиралтейства, кафедр и клиник Военно-медицинской академии, корпусов Военной академии связи и Военной академии МТО, Военной исторической библиотеки Генерального штаба ВС РФ, Константиновского артиллерийского училища.