Шойгу проверит работу военных учебных заведений Петербурга

Во вторник, 16 января, глава Минобороны России Сергей Шойгу посетит военные учебные заведения Петербурга, рассказали в пресс-службе ведомства.
«Министр обороны будет работать в Военном институте физической культуры, Нахимовском военно-морском училище, где продолжается строительство нового многофункционального административного корпуса», – сказала пресс-секретарь главы Минобороны Россияна Марковская.
Также Шойгу проверит готовность строящегося здания Центральной военно-морской библиотеки к приему книжных фондов и ход учебного процесса в Суворовском училище.