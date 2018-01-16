Владельцем земли «на костях» у «Экспофорума» оказалась кипрская фирма Resumup

Скандальная развязка у «Экспофорума», строительство которой было приостановлено из-за обнаруженных воинских захоронений, была спланирована на участке, принадлежащем кипрской фирме Resumup ip holdings ltd с головным собственником Cerentia Management Limited, сообщает «Фонтанка».

Об этом изданию рассказал депутат ЗакСа Андрей Анохин, которому сложившуюся ситуацию описала президент информационно-аналитического центра «Помним всех поименно» Галина Савельева. Согласно документам, предоставленным Савельевой, участок с кадастровым номером 78:42:0015102:5, где было обнаружено захоронение, принадлежит ООО «Проект» (гендиректор Максим Мельников). Единственным собственником этого ООО является Resumup ip holdings ltd.

Функциональное назначение данной территории – земли сельскохозяйственного назначения. Однако, согласно статье «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», фирмы с более чем 50% иностранного капитала в России владеть такой землей не могут. Разрешено лишь брать ее в аренду. В связи с этим Савельева просит Анохина обратиться к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с требованием вернуть участок городу, обустроить воинское захоронение и изменить трассировку развязки.

На данный момент строительство дороги к «Экспофоруму» приостановлено по решению Полтавченко. Сроки возведения развязки перенесены с мая 2018 года на 2019 год. Депутат ЗакСа Борис Вишневский считает, что о воинских захоронениях на пути прохождения трассы были известно очень давно.

По словам парламентария, о воинском захоронении у «Экспофорума» Смольный и Минобороны знали пять лет, однако соответствующие документы затерялись в переписке чиновников. По данным ОБД «Мемориал», на месте строительства развязки находится братская могила, где похоронено около тысячи солдат, погибших с 1941 по 1944 год.