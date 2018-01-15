Петербург поборется за звание Всемирной столицы книги-2020

Город на Неве подаст заявку на конкурс ЮНЕСКО «Всемирная столица книги-2020» в марте 2018 года, сообщил глава комитета по печати Сергей Серезлеев. По его словам, сейчас специальная рабочая группа изучает предложения общественных организаций, бизнеса, СМИ и культурных учреждений. Часть из них может войти в заявку.

О том, что Северная столица может принять участие в престижном конкурсе, стало известно во время проведения VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. В Смольном считают, что победа в соревновании ЮНЕСКО позволит продвинуть бренд города на мировом книжном рынке, а также привлечь дополнительное финансирование на издательские проекты.

В ноябре 2017 года Петербург признали самым читающим регионом России. Северная столица получила награду за лидерство в области развития книжной инфраструктуры. За это губернатору города Георгию Полтавченко вручили диплом и статуэтку «Литературный флагман России». Этот гордый титул город на Неве будет носить в течение всего 2018 года.