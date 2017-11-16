Петербург признали самым читающим регионом России

Петербург стал победителем всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Итоги конкурса подвели в четверг, 16 ноября, на Культурном форуме.

Петербург получил награду за лидерство в области развития книжной инфраструктуры. За это губернатору Георгию Полтавченко вручили диплом и статуэтку «Литературный флагман России».

«Сегодня культурная столица нашей страны стала литературной столицей. Вдохновленные этим замечательным призом, мы приняли решение подать заявку на участие в конкурсе ЮНЕСКО "Мировая книжная столица" в 2020 году», - сказал губернатор.

Культурный форум продлится в Петербурге до 19 ноября. В это время петербуржцы смогут посетить многочисленные мероприятия, «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие из них.