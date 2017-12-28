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УФАС потребовало от «Пассажиравтотранса» вернуть ушедших перевозчиков на автовокзал

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© Фото: Пресс-служба ГУП «Пассажиравтотранс»

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Ведомство увидело в действиях компании признаки навязывания монополистом невыгодных условий договора.

Управление федеральной антимонопольной службы по Петербургу вынесло предупреждение «Пассажиравтотрансу», который в 2016 и 2017 годах в одностороннем порядке расторг договоры с несколькими перевозчиками.

В августе этого года ГУП отказал им в допуске к обслуживанию на автовокзале на Обводном канале и продаже билетов. Это случилось после того, как перевозчики отказались подписывать договор с компанией на новых условиях.

Антимонопольщики усмотрели в действиях «Пассажиравтотранса» признаки навязывания монополистом невыгодных условий договора (признаки нарушения п. 3 ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции).

В связи с этим фактом ГУП до 31 января 2018 года должен возобновить оказание услуг перевозчикам на условиях ранее действующих договоров, включая условия вокзального обслуживания.

УФАС обратило внимание на действия «Пассажиравтотранса» после жалоб пяти перевозчиков, который остались недовольны тарифной политикой компании. Дело в том, что услуга по продаже билетов на вокзале становилась дороже для маршрутов дальнего следования, так как напрямую зависела от суммы, на которую перевозчиком были проданы билеты.

Для подтверждения данной информации антимонопольщики запросили у ГУП документы, однако к назначенному времени ни в канцелярию управления, ни на самом заседании комиссии антимонопольного органа они не были представлены.

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