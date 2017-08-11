УФАС накажет «Пассажиравтотранс» штрафом до 500 тыс. рублей

Петербургское управление Федеральной анимонопольной службы накажет СПб ГУП «Пассажиравтотранс» штрафом от 50 до 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Предприятие отказалось предоставлять документу по возбужденному в отношении него делу, которое касается пользования автобусным вокзалом.

В УФАС пожаловались пять перевозчиков, которые недовольны тарифной политикой. Дело в том, что услуга по продаже билетов на вокзале становится дороже для маршрутов дальнего следования, так как напрямую зависит от суммы, на которую перевозчиком проданы билеты.

Это приводит к ущемлению интересов одной группы перевозчиков и создает необоснованные преимущества другой, то есть нарушается ч. 1 ст. 10 закона "О защите конкуренции".

Для подтверждения или опровержения признаков нарушения у «Пассажиравтотранса» были запрошены документы. Однако к назначенному числу ни в канцелярию управления, ни на самом заседании комиссии антимонопольного органа они не были представлены.

За непредоставление информации рассматривается вопрос о привлечении СПб ГУП «Пассажиравтотранс» к административному наказанию по ст. 19.8 КоАП РФ.