Петербургское метро будет работать без перерыва в Новый год и Рождество

В ночь на 1 и 7 января петербургское метро будет работать без перерыва, сообщает пресс-служба подземки.

Для пассажиров доступны все вестибюли станций, кроме «Невского проспекта» (2 вестибюль), «Девяткино» (1 вестибюль), «Площади Ленина» (2 вестибюль), Проспекта Ветеранов» (1 вестибюль), «Технологического института 1», «Ленинского проспекта» (2 вестибюль), «Достоевской», «Спасской» и «Площади Александра Невского» 2.

В подземке предупреждают, что 1 и 7 января в период с 2:00 до 4:30 нельзя будет активировать интернет-платежи и купить проездные билеты на основе БСК. Продавать будут только жетоны за наличный расчет.

Ранее в метро сообщили, что с 1 января единый именной льготный билет подорожает на 31 рубль и будет стоить 576 рублей. Стоимость единого билета на 90 минут составит 65 рублей. Остальные цены останутся без изменений.