Открытие Сенного моста задержали на полтора месяца

Сенной мост через канал Грибоедова откроют с задержкой на полтора месяца, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на КРТИ. По данным издания, сроки были сдвинуты из-за «сложных грунтов», строители уперлись в гранит.

Первоначально подрядчик НПО «Ранд» планировал сдать объект к середине декабря. На данный момент работы выполнены на 80%. Рабочие занимаются усилением основания опор моста. После этого «Ранду» предстоит создать покрытие на тротуарах и проезжей части. По последним данным, пешеходы смогут пройтись по обновленной переправе в конце января.

О ремонте Сенного моста Смольный объявил в конце марта 2017 года. По данным КРТИ, начальная цена контракта на реконструкцию переправы составляла 20,01 млн рублей.