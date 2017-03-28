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Сенной мост отремонтируют за 20 млн рублей

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© Фото: opeterburge.ru

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С мая по декабрь он будет закрыт.

Через несколько месяцев Сенной мост через канал Грибоедова закроется - дирекция транспортного строительства объявила конкурс на проведение его капремонт.

По информации Комитета по развитию инфраструктуры (КРТИ), начальная цена контракта составляет 20,01 млн рублей. Планируется, что работы будут проводиться с мая по декабрь этого года. На время капремонта пешеходный мост будет закрыт.

Ранее Смольный также объявил конкурс на проведение капитального ремонта Ушаковского моста. Стоимость контракта составляет 34,7 млн рублей. Работы должны завершить к декабря этого года.

Также в этом году в Петербурге отремонтируют пять участков на кольцевой автомобильной дороге. Общая протяженность дорожного покрытия, которое планируют отремонтировать, составляет 189 км. На работы выделят 1,2 млрд рублей.

Во время реконструкции будетт задействовано как внутреннее, так и внешнее кольцо КАД. Рабочие обновят дорожное полотно, заменят 16 опорных частей, 8 деформационных швов и покрасят железобетонные и металлические конструкции.

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