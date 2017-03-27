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Стало известно, какие участки КАД отремонтируют в 2017 году

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© Фото: amacumara.ru

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Стоимость ремонта — более 1,2 млрд рублей.

Росавтодор в 2017 году отремонтируют 189 километров петербургской КАД за более чем 1, 2 млрд рублей.

Восстановительные работы проведет ФКУ «Дирекция по строительству транспортного обхода «Санкт-Петербург», которая является подведомственной Росавтодору организацией. Общая протяженность отремонтированных участков составит 189 километров.

Работы проведут на пяти из них:

  •  от проспекта Культуры до проспекта Энгельса;
  •  от Шафировского проспекта до проспекта Культуры;
  •  от Мурманского шоссе до Шафировского проспекта;
  •  от Московского шоссе до Октябрьской набережной;
  •  от Краснофлотского до Московского шоссе.

Дорожники отремонтируют также и развязки КАД с шоссе Стрельна-Пески, с Колтушским шоссе, с Шафировским проспектом, с Таллинским шоссе, с шоссе Марьино-Ропша, с Октябрьской набережной, с Парашютной улицей, с Пулковским шоссе, с автодорогой «Россия», с шоссе Кейкино-Петродворец, с Рябовским шоссе.

Во время реконструкции будетт задействовано как внутреннее, так и внешнее кольцо КАД. Рабочие обновят дорожное полотно, заменят 16 опорных частей, 8 деформационных швов и покрасят железобетонные и металлические конструкции.

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