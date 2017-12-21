Флигель дворца Нарышкиных-Шуваловых на Фонтанке снесут из-за Музея Фаберже

Западный дворовый флигель дворца Нарышкиных-Шуваловых на набережной Фонтанки, 21, лит. А3, будет почти полностью разобран, следует из акта-историко-культурной экспертизы на сайте комитета по охране памятников Петербурга.

По данным «Фонтанки», всему виной расширение Музея Фаберже, который курируется Фондом «Связь времен» миллиардера Виктора Вексельберга. Градозащитники уже выступили против демонтажа флигеля, направив соответствующие обращения в КГИОП.

Смущает активистов техническое заключение о состоянии здания, выполненное специалистами ООО «Бэксит». Как отмечается в документе, флигель находится в аварийном состоянии: зафиксирована неравномерная осадка фундаментов и стены, балки и стропила утратили несущую способность.

В связи с этим эксперты компании рекомендуют полный демонтаж флигеля, за исключением трех капитальных стен. При этом на месте снесенного здания должно появиться новое в прежних габаритах, дополненное мансардой.

Ранее, в сентябре 2017 года, Смольный одобрил расширение Музея Фаберже. Проект, который должен быть реализован до 2020 года, оценивают в 1,5 млрд рублей. По словам представителей Фонда «Связь Времен», реконструкция западной части дворца Нарышкиных-Шуваловых даст возможность кругового прохода по парадным залам и соединит комплекс воедино.