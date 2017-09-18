Музей Фаберже расширят за 500 млн рублей. Ему отдадут западную часть Дворца Нарышкина на набережной реки Фонтанки. Ожидается, что проект завершат к 2020 году. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на архитектора Рафаэля Даянова.

Проект предполагает приспособление под выставочный комплекс западного (заднего) флигеля дворца с восстановлением утраченного поперечного (дворового) флигеля. Реконструкция позволит соединить дворцовый комплекс воедино и даст возможность кругового прохода парадных залов дворца. Реализовать проект планируют до 2020 года.

Музей просит у Смольного попросил здание на инвестиционных условиях, помочь со сбором необходимых документов, получением градостроительного плана, с историко-культурной экспертизой, с решением имущественно-правовых вопросов, пишет REGNUM.

Губернатор Георгий Полтавченко счел, что "есть смысл предложение поддержать". Он также заметил, что подчиненным следует "поактивней доводить инвестпроекты до логического конца". "Очень искренне к вам с этим обращаюсь. Надо заниматься не замыливанием инвестпроектов, а их поддержкой", - подчеркнул он.

Первая очередь музея Фаберже была открыта в 2013 году, инвестиции составили около один млрд рублей. Основу собрания составляет крупнейшая в мире коллекция произведений фирмы Карла Фаберже. В нее входят девять знаменитых императорских пасхальных яиц, которые обладают огромной ценностью не только как предметы высочайшего ювелирного мастерства, но и как уникальные исторические артефакты.

Также в собрании музея - коллекции произведений декоративно-прикладного искусства, созданных русскими мастерами во второй половине XIX - начале XX века. Учредитель музея - фонд "Связь времен", созданный известным российским предпринимателем Виктором Вексельбергом.