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Музей Фаберже расширят за 500 млн рублей

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© Фото: Instagram / @faberge_museum

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Ему отдадут западную часть Дворца Нарышкина на набережной реки Фонтанки.

Музей Фаберже расширят за 500 млн рублей. Ему отдадут западную часть Дворца Нарышкина на набережной реки Фонтанки. Ожидается, что проект завершат к 2020 году. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на архитектора Рафаэля Даянова.

Проект предполагает приспособление под выставочный комплекс западного (заднего) флигеля дворца с восстановлением утраченного поперечного (дворового) флигеля. Реконструкция позволит соединить дворцовый комплекс воедино и даст возможность кругового прохода парадных залов дворца. Реализовать проект планируют до 2020 года.

Музей просит у Смольного попросил здание на инвестиционных условиях, помочь со сбором необходимых документов, получением градостроительного плана, с историко-культурной экспертизой, с решением имущественно-правовых вопросов, пишет REGNUM.

Губернатор Георгий Полтавченко счел, что "есть смысл предложение поддержать". Он также заметил, что подчиненным следует "поактивней доводить инвестпроекты до логического конца". "Очень искренне к вам с этим обращаюсь. Надо заниматься не замыливанием инвестпроектов, а их поддержкой", - подчеркнул он.

Первая очередь музея Фаберже была открыта в 2013 году, инвестиции составили около один млрд рублей. Основу собрания составляет крупнейшая в мире коллекция произведений фирмы Карла Фаберже. В нее входят девять знаменитых императорских пасхальных яиц, которые обладают огромной ценностью не только как предметы высочайшего ювелирного мастерства, но и как уникальные исторические артефакты.

Также в собрании музея - коллекции произведений декоративно-прикладного искусства, созданных русскими мастерами во второй половине XIX - начале XX века. Учредитель музея - фонд "Связь времен", созданный известным российским предпринимателем Виктором Вексельбергом.

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