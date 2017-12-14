УФАС вынесло предупреждения сразу четырем районам Петербурга

Петербургское антимонопольное ведомство предупредило администрации Выборгского, Московского, Кронштадского и Пушкинского районов, сообщает официальный сайт УФАС.

В школах и детских садах данных районов питание организовывали компании, которые отбирали по так называемому «конкурсному отбору», проводимому в соответствии с городскими нормативными актами, изданными еще в 2008—2009 годах.

Теперь провинившимся бюджетным организациям придется выбирать новых поставщиков в соответствии с законом «О социальном питании в Петербурге», последние правки в который депутаты ЗакСа внесли 26 июня 2017 года.