Жителя обрушившегося в Ижевске дома подозревают в намеренном убийстве

В Ижевске жителя дома, в котором накануне обрушился девятиэтажный подъезд, подозревают в намеренном убийстве. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщил Следственный комитет России.

Следователи полагают, что мужчина мог устроить взрыв газа специально - из-за «личной неприязни подозреваемого». В СК сомневаются в психическом здоровье задержанного, поэтому в ближайшее время ему назначат судебно-психиатрическую экспертизу.

Изначально возбуждали уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Однако после допроса задержанного в его отношении возбудили уголовное делопо признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).

Подъезд жилого дома обрушился в Ижевске 9 ноября. Погибли шесть человек, один из которых – ребенок. Еще один человек пропал без вести.