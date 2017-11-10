Количество жертв обрушения дома в Ижевске возросло до шести, среди них ребенок и две пожилые женщины. В больницах находятся пять человек, еще двое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источников.

На место ЧП вылетел глава МЧС России Владимир Пучков. "Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков вылетел в Ижевск для координации всех работ в зоне чрезвычайной ситуации. После прилета он сразу отправится на место обрушения жилого дома", - сказал представитель МЧС.

Пучков также проверит работу пунктов временного размещения и обсудит дополнительные меры по оказанию помощи пострадавшим, оставшимся без жилья.

Всего в ликвидации последствий обрушения задействовано более тысячи человек и 180 единиц техники. По данным на утро пятницы, 14 жильцов аварийного человек находятся в пунктах временного размещения.

"Для эвакуированных жильцов дома развернуты три пункта временного размещения (размещены 14 человек, остальные жители дома от размещения в ПВР отказались, размещены по родственникам и знакомым), в которых организовано горячее питание, работают детские комнаты, социальные службы", - рассказали в МЧС.

Всем жильцам дома организовано оказание адресной помощи, медицинское и психологическое сопровождение, особое внимание уделяется детям, маломобильным и пожилым гражданам, развернут телефон "Горячей линии".

Частичное обрушение панельного дома в Ижевске произошло днем 9 ноября, около 16 часов по московскому времени, разрушены 32 квартиры. По предварительной версии, в одной из квартир произошел взрыв бытового газа. Адрес дома: Удмуртская улица, 261. На первом этаже дома находится детский центр.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Наказание по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц) - до десяти лет лишения свободы.