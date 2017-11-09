Роскомнадзор хочет запретить несовершеннолетним пользоваться отпечатком пальцев для разблокировки телефонов

Глава Роскомнадзора Максим Жаров предложил запретить биометрическую идентификацию несовершеннолетних россиян при использовании ими технических устройств. В таком случае, подростки не смогут разблокировать смартфоны отпечатком пальцев.

По мнению Жарова, совершеннолетних россиян следует в обязательном порядке информировать о том, что устройство собирает персональные данные. А биометрическую идентификацию детей и подростков следует исключить до тех пор, пока они не достигнут совершеннолетия, передает его слова "Интерфакс".

Телефоны с возможностью разблокировки по отпечатку пальца выпускают многие компании, например Apple и Samsung. Некоторые модели поддерживают возможность идентификации с помощью лица. Например, такая функция есть у нового iPhone X.