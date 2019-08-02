«Бешеная сушка»: в Петербурге суд отказал в иске победителям 20 сезона фитнес-шоу

В пятницу, 2 августа, Приморский районный суд Петербурга отказал в удовлетворении требований Инны и Сергея Дециков к организатору конкурса «Бешеная сушка», участники которого платят вступительный взнос, после чего пытаются похудеть, выполняя определенные спортивные упражнения, – ООО «Хочу худеть». Об этом сообщила Объединённая пресс-служба городских судов.

Обязательным условием участия в «Бешеной сушке» являются фото- и видеосъёмка процесса похудения. Победителями шоу становятся участники, набравшие наибольшее количество лайков зрителей.

Супруги победили в 20 сезоне сетевого проекта. Инна Децик заняла первое место в женской лиге фитнес-игры и была награждена чеком на 3 млн рублей. Сергей же стал победителем в мужской лиге и получил чек на 100 тыс. рублей. Совместно пара одержала победу в семейной лиге, получив чек на 500 тыс. рублей. Сергей сбросил за четыре недели 13,5 кг, а его супруга – 15 кг. Общая сумма вознаграждения составила 3,6 млн рублей.

Децики подали в суд на ООО «Хочу худеть» в мае 2018 года после того, как не получили обещанного выигрыша. Семейная пара также потребовала взыскать с организаторов конкурса сумму выигрыша, моральный ущерб в 100 тыс. рублей и судебные расходы в 86 372 рубля.

Изначально организаторы фитнес-игры заявили, что Децики употребляли фармакологические средства, которые помогли им быстро набрать, а потом сбросить вес. Однако теперь они обвиняют их в нарушении пункта 2.9 Правил проведения фитнес-игры.

Согласно данным на сайте проекта, этим пунктом участнику конкурса «запрещается каким-либо образом влиять на результаты голосования и/или совершать действия, которые могут повлиять на результаты голосования при определении победителей на любом из этапов проведения конкурса».

Наказание – дисквалификация участников и аннулирование результатов голосования, что и произошло в день награждения. В суде ответчик заявил, что Децики агитировали принять участие в голосовании. В качестве доказательства был приведён скриншот переписки.

В комментарии «Санкт-Петербург.ру» Сергей Децик заявил, что никаких правил супруги не нарушали. По его словам, они не призывали отдать голос за них, а лишь давали ссылку на страницу с голосованием – то есть получатель сообщения мог сам выбрать, кому отдать свой голос.

Децик рассказал, что правила на сайте проекта были изменены лишь к 21 сезону «Бешеной сушки», 26 июля 2018 года. Теперь участников конкурса могут дисквалифицировать даже за обезличенное сообщение с ссылкой на голосование. Супруги намерены обжаловать решение в суде.