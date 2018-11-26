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«Бешеная сушка»: после фитнес-зала сразу в суд

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© Фото: Mark Savin / vk.com/beshenayasushka

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Официальные победители известного фитнес-шоу в течение месяца бегали по 15 км и занимались по четыре часа в тренажерном зале ежедневно, но наградой за это стало лишь обвинение в мошенничестве.

Позолоченная статуэтка и картонные сертификаты

 

Сергей и Ирина Децики называют этот день одним из лучших в своей жизни. Из родного города Шахты Ростовской области они не выбирались уже несколько лет, а тут сверкающий огнями большой зал «Известия-Hall» в центре Москвы. К тому же они – главные действующие лица этого многолюдного праздника.

Под гром аплодисментов Сергей и Ирина поднимаются на сцену, радостные лица зрителей обращены только на них. Под барабанную дробь в ярком свете софитов им вручают золотую статуэтку победителей и три гигантских денежных сертификата: на 500 тыс. рублей, на 100 тыс. рублей и на 3 млн рублей. На их лицах – растерянность, сквозь которую проступает робкая радость.

К сожалению, позолоченная статуэтка и картонные сертификаты – это все, с чем сейчас остались Сергей и Ирина Децики, победители 20 сезона фитнес-игры «Бешеная сушка». Реальных денег они так и не получили. Основатель игры Василий Смольный сразу после церемонии награждения обвинил супругов в мошенничестве. Об этом Сергей Децик написал в редакцию «Санкт-Петербург.ру».

«Мы честно прошли все конкурсные испытания. И хотим не только получить причитающийся нам приз, но и предостеречь других людей о существующей нечестности», – говорится в письме.

Сначала вечеринки, потом тренировки

 

Фитнес-игра «Бешеная сушка» существует с 2015 года. Создатель игры – Василий Смольный. До того, как стать ЗОЖ-гуру, вместе с супругой Юлией он владел концертным агентством и организовывал выступления артистов на праздниках и корпоративных вечеринках. В 2011 году Смольный увлекся здоровым образом жизни, а весной 2015 года решил заняться монетизацией своего опыта, взяв за основу уже существующие схемы онлайн-тренировок различных тренеров. Так появилась фитнес-игра с предельно простыми правилами.

Суть в том, что люди, желающие похудеть, платят вступительный взнос в размере от 3500 рублей и в течение месяца получают на электронную почту комплексы упражнений и рекомендации по питанию. Каждую неделю проходит так называемый судный день, в ходе которого судьи оценивают достижения игроков и выгоняют тех, кто не добился успеха: не стал более подтянутым и стройным. В начале и в конце испытаний участники фотографируются в нижнем белье. Фотоснимки «до» сравниваются с фотоснимками «после», сильнейших конкурсантов выбирают путем интернет-голосования. Участники, набравшие большее количество голосов, становятся победителями. Их награждение происходит на финальной вечеринке, лучшие получают денежные поощрения от 100 тыс. рублей, а также ценные призы: автомобиль, сертификаты на пластику груди и стоматологические услуги.

Василий Смольный. Фото: Mark Savin / vk.com/beshenayasushka
 

Для Василия Смольного «Бешеная сушка» превратилась в прибыльный бизнес. Как он признавался в интервью, первая игра собрала лишь 50 человек, сегодня количество участников составляет десятки тысяч. Годовая выручка проекта, по разным данным, составляет десятки миллионов рублей, а в качестве призов победителям выдано около 150 млн рублей.

Именно денежный приз вкупе со спортивным азартом составляет главную мотивацию для игроков «Бешеной сушки». Супруги Децики не были исключением. Все время участия в игре они занимались спортом со спартанской выдержкой и в таком режиме, который и не снился многим из нас.

«Да, мы знали, какой приз нас ждет. Главный приз в женской лиге был обозначен как 3 млн рублей. В семейной лиге – это когда пара побеждает – 500 тыс. рублей. И в мужской лиге – 100 тыс. рублей. Нам захотелось всем и себе доказать, что несмотря на то, что нам уже за 40, у нас еще есть порох в пороховницах. Чтобы выиграть, мы купили безлимитный абонемент в спортзал и решили выложиться даже не на сто, а на двести процентов. Мы вставали в 05:30 утра и ехали на тренировку. И ездили в спортзал вечером. То есть мы занимались два раза в день. У нас был только один выходной: суббота. Кроме того, шесть дней в неделю мы бегали утром и вечером. В среднем, по 6-8 км. То есть в день мы пробегали 12-16 км. Уже после первой недели у нас были видны результаты таких интенсивных тренировок», – рассказала «Санкт-Петербург.ру» Инна Децик.

Результаты участия в «Бешеной сушке» у супругов были действительно достойные: за четыре недели Сергей сбросил 13,5 кг, а Инна – 15 кг. В результате интернет-голосования Децики набрали самое большое количество голосов во всех трех номинациях и в июне 2018 года были приглашены на официальное награждение в Москву: на финальный праздник, который называется «Бешеная туса».
Инна Децик. Фото: скрин с группы «ВКонтакте» / скрин с официального сайта
 

Инна Децик. Фото: Mark Savin / vk.com/beshenayasushka

 

Ждите информацию в Instagram

 

С этого момента для Дециков начинается самое интересное. «На официальном награждении нам вручили сертификаты, символическую статуэтку, объявили победителями. Мы, воодушевленные победой, стали ждать своего выигрыша. Обычно на электронную почту присылают письмо для заполнения его на получение денежного приза, и по правилам оно приходит в течение семи дней. Но оно не приходило в течение месяца. В ответ на наши вопросы организаторы «Бешеной сушки» говорили: ожидайте, вся информация будет представлена чуть позже», – рассказал Сергей Децик «Санкт-Петербург.ру».

Однако и «позже» организаторы фитнес-шоу вновь не проявили активности. И вот однажды в ответ на их очередной вопрос о том, когда ждать денег, пришло такое сообщение: «Никаких указаний по поводу вас не было. Ждите информацию». Судьбу своего приза Децики узнали вместе с 786 тыс. подписчиками страницы в Instagram Сергея Смольного. В нем основатель шоу, не стесняясь в выражениях, обвинял супругов в мошенничестве.

В посте говорилось, что Сергей и Инна употребляли фармакологические средства, которые помогли им быстро сначала набрать, а потом сбросить вес: «Чета Децик (Инна и Сергей) участвуют в «Бешеной сушке» уже не первый сезон, и до призовых мест все было не добраться… А тут в 20-ом сезоне один небезызвестный мудило предложил им помощь в продвижении к заветному баблу взамен на процент от выигрыша... <…> Фото «до» из-за кучи выжранной под контролем горе-тренера фармакологии получились такие знатные, что можно предположить, что их откармливали на убой три месяца... Так же произошло и с фото «после»... Фармакология для «слива» и счастье не знает границ, потому что их результат стал безоговорочно первым и лучшим! Идеальная схема! Все потрясающе круто! Не проверить, не подкопаться, не выкинуть из игры... И не слить с призовых мест... Все бы ничего и, к сожалению, мы отдали бы им приз, потому что вышеописанная история для судебного разбирательства бы не имела ровным счетом никакого смысла и была бы безосновательной... Хотя источники проверенные...»

Аккаунт в Instagram с фотографиями и видео тренировок Дециков

 

По словам Дециков, одним только постом дело не ограничилось. Смольный стал удалять все те комментарии, в которых его подписчики просили подтвердить свои обвинения фактами или как-либо подвергали сомнению обвинение супругов в мошенничестве.

На просьбу назвать источник информации и как-то более конкретно рассказать о ситуации Василий Смольный ответил корреспонденту «Санкт-Петербург.ру» следующее: «Мне нечего добавить к тому, что уже сказано. Они – мошенники. У нас есть доказательства. Остальное – в суде».

Заседание по этому делу пройдет в суде Приморского района Петербурга 4 декабря. Истцы – Сергей и Инна Децики. Ответчик – ООО «Хочу худеть», под этим юридическим наименованием работает «Бешеная сушка».

Василий Смольный. Фото: Mark Savin / vk.com/beshenayasushka
 

«Организаторы обвинили нас в том, что мы принимали какие-то фармакологические препараты. Если бы такие таблетки были, то мы бы их принимали, чтобы так не мучиться каждый день в тренажерном зале. Единственная «химия», которая была в нашем рационе в период участия в игре – это L-карнитин и рыбий жир. Эти препараты были разрешены и даже рекомендованы организаторами «Большой сушки». Более того, у них в правилах игры прописано, что организатор на любом этапе конкурса имеет право отправить человека в лабораторию делать анализы, чтобы определить, принимает человек какие-то препараты или нет. За все время конкурса ни у кого к нам вопросов не возникло, никто нам не предлагал ехать в лабораторию сдавать кровь», – рассказала Инна Децик.

На «Большой сушке» подобные промежуточные анализы не практикуются. Корреспондент «Санкт-Петербург.ру» опросил около двадцати участников игры разных лет, и все ответили что, во-первых, о ситуации с Дециками они либо не слышали, либо очень удивлены ею, так как при них все призы выдавались, а во-вторых, организаторы никого не отправляли делать анализ крови.

«Мои результаты измерялись, конечно, не десятью килограммами, а всего лишь пятью. Я правильно питалась и выполняла все рекомендованные упражнения, иногда, правда, ленилась и пропускала. Никто из судей «Бешеной сушки» не предлагал мне сдавать анализы, хотя все участники знают, что такая возможность прописана в правилах игры», – ответила на вопрос «Санкт-Петербург. ру» участница 16 и 17 сезонов «Бешеной сушки» Анна Рудич.

Сейчас «Бешеная сушка» предлагает желающим регистрироваться на 23-ый зимний сезон. Супруги Децики опасаются, что новая игра принесет новых обманутых игроков: «Мы просим отнестись к нашей проблеме не как к частной ситуации, а как к очередному факту, доказывающему нечестность некоторых людей, которые хотят богатеть за счет других».

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