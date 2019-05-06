Картина дня: авиакатастрофа в Шереметьево и отказ от строительства нового здания музея Достоевского в Петербурге

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стала авиакатастрофа в аэропорте Шереметьево в Москве. СМИ освещали связанные с ней события на протяжении последних суток.

В воскресенье, 5 мая, самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт, совершил жесткую посадку и загорелся. Из 78 пассажиров погиб 41 человек, в том числе и члены экипажа.

В качестве основных версий трагедии СК рассматривает: техническую неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия; недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров, специалистов, проводивших техосмотр борта.

Второй новостью, согласно «Монитору», стал отказ Смольного от строительства нового здания музея Достоевского в Кузнечном переулке. Первыми об этом сообщили «Фонтанка» (14:50), Regnum (15:25) и ДП (15:55).

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов назвал преждевременным строительство нового здания. Об этом в понедельник, 6 мая, пишет депутат ЗакСа Борис Вишневский («Яблоко») со ссылкой на ответ Беглова. «Реализацию проекта по созданию нового здания музея считаю преждевременной, строительство на земельном участке по адресу Петербург, Кузнечный переулок, участок 11, недопустимым. Также необходимо провести работу по внесению указанного земельного участка в перечень территорий зеленых насаждений общего пользования», – сказано в ответе Беглова Вишневскому.

Ранее планировалось, что новое пятиэтажное здание площадью 1600 кв. метров будет вплотную примыкать к зданию Литературно-мемориального музея Достоевского. Срок реализации проекта – до 2021 года. Объем инвестиций – 650 млн рублей.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стало то, что в ночь на 10 мая метро Петербурга будет работать без перерыва. Первыми об этом написали ДП (14:05) и «Невские новости» (14:15).

Для пассажиров будут открыты на вход и выход вестибюли всех станций метро, кроме вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект», вестибюля 2 станции «Площадь Ленина», вестибюля 1 станции «Девяткино», вестибюля 1 станции «Московская», вестибюля 2 станции «Невский проспект», а также вестибюлей станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».

С 02:00 до 04:30 10 мая оплатить проезд по БСК или при помощи активации интернет-платежей будет невозможно. В кассах можно будет приобрести жетоны за наличный расчет. Проход будет осуществляться только по жетонам и проездным билетам.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и ДП.