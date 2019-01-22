Нельзя от слова «совсем»: продукты, несовместимые с алкоголем

Шоколад
Пожалуй, нет более популярной закуски, особенно к коньяку или вину. И ничего с этим не поделать. Однако мы попробуем донести истину: смешивать в желудке шоколад и алкоголь вредно.
Врачи говорят, что из-за этого союза страдает поджелудочная железа, так как в плитке вкусной шоколадки содержится много какао и кофеина.
Реакцией организма могут стать болевые ощущения в животе, а при плохом раскладе – приступ панкреатита.
Кофе и энергетики
Действие алкоголя и кофе на организм противоположно. С энергетиками так же. Алкоголь, обладающий высокой калорийностью, расширяет сосуды, кофеин – сужает их. Спирт угнетает нервную систему, а кофеин, наоборот, стимулирует ее функции.
Перепады давления, тахикардия и тяжелое похмелье – лишь некоторые негативные последствия от сочетания этих продуктов.
Еще из-за употребления энергетиков человек выпивает больше, чем следовало бы, рискуя получить массу осложнений: от гипертонии до инфаркта и инсульта. Да алкоголь поступать в кровь быстрее обычного, потому что такие напитки чаще всего газированы.
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Свежие помидоры
Свежие помидоры в сочетании со спиртным могут стать тяжелым испытанием для пищеварения. Дело в том, что в них содержится большое количество органических кислот, которые оказывают раздражающее воздействие на стенки желудка.
Не так вредны для пищеварения томатный сок и помидоры в собственном соку. Они лучше подойдут в качестве закуски к алкоголю.
Кстати, свежие помидоры лучше усваиваются с жирами и лиственными овощами.
Маринады
Закусывать алкоголь соленьями не рекомендуется, так как они тормозят процесс его распада, а почки и печень получают огромную нагрузку. Из-за замедленного усвоения спиртного происходит обезвоживание организма.
Более того, маринад – это большое количество уксуса. Сочетать его с алкоголем очень вредно.
Для любителей маринованных огурцов: попробуйте заменить эту закуску квашенной капустой или винегретом.
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Десерты и сладости, арбузы и дыни
Вы закусили чем-то сладким рюмку коньяка. Замечательно. Но что происходит внутри организма? Сначала печень усваивает сахар, а только потом алкоголь. Получается, что он дольше впитывается в кровь и оказывает пагубное влияние на внутренние органы. Как следствие – интоксикация и тяжелое похмелье.
Кроме того, фруктоза и глюкоза перерабатываются в жир. Этот метаболический эффект подобен тому, который печени наносит алкоголь.
Арбузы – тоже плохая закуска к алкоголю, так как они богаты природными сахарами (бахчевые советуют кушать на следующий день после праздника, чтобы восстановить водный баланс за счет их мочегонного эффекта и противовоспалительных качеств).
А сочетание дыни и алкоголя может вызвать проблемы с пищеварением: из желудка закуска быстро попадает в кишечник, а там начинаются процессы брожения, которые приведут к дискомфорту, вздутию и коликам. Алкоголь только усугубит эти неприятности.