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Нельзя от слова «совсем»: продукты, несовместимые с алкоголем

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© Фото: drizly.com

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Шоколад, энергетики и сладости принято использовать в качестве закусок к алкоголю. Мы все к этому привыкли. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как такие сочетания могут влиять на организм.

Шоколад

 

Пожалуй, нет более популярной закуски, особенно к коньяку или вину. И ничего с этим не поделать. Однако мы попробуем донести истину: смешивать в желудке шоколад и алкоголь вредно.

Врачи говорят, что из-за этого союза страдает поджелудочная железа, так как в плитке вкусной шоколадки содержится много какао и кофеина.

Реакцией организма могут стать болевые ощущения в животе, а при плохом раскладе – приступ панкреатита.

 

Кофе и энергетики

 

Действие алкоголя и кофе на организм противоположно. С энергетиками так же. Алкоголь, обладающий высокой калорийностью, расширяет сосуды, кофеин – сужает их. Спирт угнетает нервную систему, а кофеин, наоборот, стимулирует ее функции.

Перепады давления, тахикардия и тяжелое похмелье – лишь некоторые негативные последствия от сочетания этих продуктов.

Еще из-за употребления энергетиков человек выпивает больше, чем следовало бы, рискуя получить массу осложнений: от гипертонии до инфаркта и инсульта. Да алкоголь поступать в кровь быстрее обычного, потому что такие напитки чаще всего газированы.

Фото: Unsplash / Nathan Dumlao
 

Свежие помидоры

 

Свежие помидоры в сочетании со спиртным могут стать тяжелым испытанием для пищеварения. Дело в том, что в них содержится большое количество органических кислот, которые оказывают раздражающее воздействие на стенки желудка.

Не так вредны для пищеварения томатный сок и помидоры в собственном соку. Они лучше подойдут в качестве закуски к алкоголю.

Кстати, свежие помидоры лучше усваиваются с жирами и лиственными овощами.

 

Маринады

 

Закусывать алкоголь соленьями не рекомендуется, так как они тормозят процесс его распада, а почки и печень получают огромную нагрузку. Из-за замедленного усвоения спиртного происходит обезвоживание организма.

Более того, маринад – это большое количество уксуса. Сочетать его с алкоголем очень вредно.

Для любителей маринованных огурцов: попробуйте заменить эту закуску квашенной капустой или винегретом.

Фото: Unsplash / vsesovety.net
 

Десерты и сладости, арбузы и дыни

 

Вы закусили чем-то сладким рюмку коньяка. Замечательно. Но что происходит внутри организма? Сначала печень усваивает сахар, а только потом алкоголь. Получается, что он дольше впитывается в кровь и оказывает пагубное влияние на внутренние органы. Как следствие – интоксикация и тяжелое похмелье.

Кроме того, фруктоза и глюкоза перерабатываются в жир. Этот метаболический эффект подобен тому, который печени наносит алкоголь.

Арбузы – тоже плохая закуска к алкоголю, так как они богаты природными сахарами (бахчевые советуют кушать на следующий день после праздника, чтобы восстановить водный баланс за счет их мочегонного эффекта и противовоспалительных качеств).

А сочетание дыни и алкоголя может вызвать проблемы с пищеварением: из желудка закуска быстро попадает в кишечник, а там начинаются процессы брожения, которые приведут к дискомфорту, вздутию и коликам. Алкоголь только усугубит эти неприятности.

 

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