Утро без головной боли: чем закусывать разные виды алкоголя

Что сделать перед тем, как пить

Перед употреблением алкоголя врачи советуют выпить «Мезим форте» («Вобэнзим» или «Креон»). Ферменты помогут переварить тяжелую закуску, тем самым снизив нагрузку на печень и поджелу­дочную железу.

Еще перед застольем можно приготовить себе чашечку кофе или коктейль из тоника и воды. Кофеин и хинин повышают активность ферментов. А вот одновременно с алкоголем кофе лучше не пить (действие алкоголя и кофе на организм противоположно).

Чем лучше не закусывать (вкратце)

Острая пища (содержащая чеснок, хрен, горчицу, лук, перец, уксус) замедляет окисление алкоголя и повышает уязвимость поджелу­дочной железы.

Плохо совмести­мые продукты – тоже «мимо». Мясо должно перева­риваться в кислой среде, а картофель – в щелочной. Мясо с картошкой – тяжелое для усвоения блюдо.

Будь осторожнее с грибами (некоторые грибы в сочетании с алкоголем могут быть токсичны для печени) и рыбой фугу (в ней содержится тетра­доксин, который в сочетании с алкоголем может стать смертельно опасным).

Какой должна быть закуска (вкратце)

Любая закуска к любому напитку должна быть нежирной и легко­усвояемой. Ее должно быть немного. В день употребления алкоголя лучше вообще отказаться от белковой пищи: мяса, колбасы, грибов, гороха, бобовых, перловки, гуся, утки. Да, звучит невыполнимо. Но таковы советы специалистов.

Когда в желудок попадает много еды, которая к тому же с трудом усваивается, то печени становится сложновато. А если все залить спиртным? После подобных экспериментов не удивляйтесь тяжелому похмелью.

Алкоголь также может впитываться в комочки пищи. Получаются такие «алкогольные бомбы», которые повлияют на организм, но с отставанием, когда развалятся в желудке. А до тех пор человек будет в неведении, что уже выпил сверх своей нормы. И продолжит пить.

Фото: Unsplash / Brooke Lark

Овощи и фрукты на столе – хорошо

Овощи и фрукты (особенно яблоки) содержат пищевые волокна и пектин, которые улучшают пище­варение и помогают организму справляться с алкоголем.

Кабачок, клубника и земляника – это продукты, которые оказывают мочегонный эффект. В качестве закуски самое оно. Арбуз тоже имеет мочегонный эффект, но содержит много сахара. А печень сначала усваивается сахар, а уже потом алкоголь. Из-за этого вредные вещества дольше влияют на внутренние органы.

Еще врачи советуют одуванчик и зеленый чай. Такие закуски помогут быстрее избавить организм от ядовитых продуктов переработки алкоголя. И с утра будет легче.

Кислоты цикла Кребса

Специалисты с «Похмелье.ру» рассказывают: «Цикл Кребса – это центральное звено метаболизма, цикл химических преобразований, в котором организм получает энергию из пищи. Если закусывать пищей, содержащей кислоты, которые являются начальными продуктами реакции, то вы подстегнете метаболизм, в том числе переработку алкоголя, ядовитых продуктов его распада, ядовитых примесей: «сивухи» и тех ароматных примесей, которые придают характерный вкус дистиллятам – виски, коньяку, текиле, бренди и тому подобным напиткам. Эти примеси сами по себе дают мощную нагрузку на печень».

В общем: ставьте на стол мед, сочные фрукты и ягоды, лимоны, вино­градный и яблочный сок. Эти продукты содержат много органи­ческих кислот, которые ускоряют обмен веществ и переработку алкоголя.

Фото: Unsplash / Brooke Lark

К пиву

К пиву (и водке) подходит квашеная капуста: она содержит янтарную кислоту. Соленая рыбка – тоже хорошо, потому что пиво обладает мочегонным эффектом и быстро вымывает из организма натрий. А соль – это натрия хлорид.

К вину

Белое – с рыбой, красное – с мясом. Сыр, фрукты и легкие десерты – хорошие закуски к вину. Разберемся с точки зрения вкуса, а не полезности: чем вино мягче, тем легче должна быть и закуска. Сытные блюда со специями лучше сочетаются с винами, вкус которых сложно перебить. И наоборот.

В выборе вина ориентируйтесь на текстуру блюда: если она выраженная, то и вино берите «покрепче». Для говядины, приготовленной на гриле, подойдут более терпкие вина, чем для нежной телятины или тушеного мяса.

К водке

В плане вкуса: к водке подходят винегрет, пельмени, холодец, сало, солянка, селедка, копченая рыба, маринованные огурчики. С последними лучше не переусердствовать, потому что соленья тормозят процесс распада алкоголя. Не забывайте про квашеную капусту.

К коньяку и виски

Эти напитки в принципе не нуждается в закуске. Лимон здесь тоже не подойдет, ведь он перебивает вкус (хотя это на любителя). Крепкие спиртные напитки сочетайте с нежирным мясом, морепродуктами, фруктами и овощами. Главное – все должно быть в меру.