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Картина дня: пожар на Ленинском, новые главы комитетов Смольного и лоукостер «Победа»

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© Фото: «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте»

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Что известно о пожаре и кого назначил Беглов.

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стал пожар в типографском комплексе на Ленинском проспекте в Петербурге. Быстрее всех об этом сообщили 78.ru (16:01), «Невские новости» (16:03) и «Мойка78» (16:13).

Дом №139 по Ленинскому проспекту загорелся около 16:00. Пожару был присвоен второй из пяти возможных номеров сложности. Огонь распространился на площади в 100 квадратных метров, между этажами рухнули перекрытия. Среди завалов нашли тела трех человек.

Открытое пламя ликвидировали в 18:15. На место происшествия прибыл врио губернатора Петербурга Александр Беглов и руководитель Главного следственного управления СК РФ по Петербургу Александр Клаус.

СК возбудил уголовное дело по статье 109 части 3 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Второй новостью, по версии «Монитора», стало назначение руководителей шести комитетов Смольного. Первыми об этом написали ДП (09:07), АБН (09:17) и «Невские новости» (09:32).

Беглов назначил председателем комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерия Москаленко, экс-вице заместителя главы ведомства. Юрий Калабин стал руководителем комитета по промышленной политике и инновациям города. До этого он был генеральным директором дочерней компании РЖД АО «КРП-инвест». Председателем комитета по инвестициям стал Роман Голованов. С прошлого года он руководил департаментом инфраструктуры в «ВЭБ инфраструктуре».

Главой комитета имущественных отношений назначен Валерий Калугин, генеральный директор ООО «Консалтинговой группы ВВК». Дмитрий Лисовец станет главой комитета по здравоохранению. Ранее он занимал должность заместителя главного врача городской больницы №40 Курортного района. Комитет территориальных отношений возглавил председатель Общественного совета по малому предпринимательству Александр Бельский. Ранее он был главой муниципального образования Сестрорецка.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стало то, что лоукостер «Победа» прекратил продажу билетов на международные рейсы из Петербурга с вылетом после 28 февраля. Первыми об этом сообщили ДП (10:17), «Невские новости» (11:42) и «Фонтанка» (12:47).

Речь идет о перелетах в Стамбул, Милан, Лондон, Пизу, Кельн и Тбилиси.

Решение может быть связано с предполетными проверками самолетов пограничниками ФСБ. В компании подчеркнули, что в середине января из-за досмотров в Петербурге были задержаны почти все международные рейсы. Общее время задержки составило больше 15 часов. Например, по некоторым данным, пограничники перед отправлением требуют вскрывать все заблокированные и опломбированные кухонные отсеки в салоне самолета. Это затруднительно, поскольку «Победа» использует заблокированные неиспользуемые кухонные отсеки с самого начала полетов для сокращения времени уборки и досмотра самолета для обеспечения короткого разворота рейса.

В ФСБ заявили, что работники авиакомпании отказывают сотрудникам в осмотре помещений и технологических отсеков.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Фонтанка», АБН и Gazeta.SPb.

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