Ведомости: «Победа» прекращает международные полеты из Петербурга в марте

Авиакомпания «Победа» прекратила продажи билетов на международные рейсы из Петербурга с вылетом после 28 февраля. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Согласно сайту компании, при попытке забронировать билет за границу пассажиру предлагают перелет с пересадкой в Москве или другом городе. Ограничения также касаются полетов в Петербург.

В «Победе» не стали комментировать отсутствие прямых билетов из Пулково. В компании подчеркнули, что в середине января почти все международные рейсы в Петербурге были задержаны из-за предполетных проверок. Общее время задержки составило больше 15 часов.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Победа» планирует прекратить полеты за границу из Петербурга с апреля. По предварительной информацией, причиной стали задержки из-за действий силовых структур.