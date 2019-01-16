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Центр «Велес» выкупил львицу, которую петербуржец выгуливал у жилых домов (ФОТО)

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© Фото: vk.com/veles_spb
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    Посетителей к ней допустят после 21-дневного срока карантина.

    Центр помощи диким животным «Велес» в своей группе во «ВКонтакте» за один день собрал 70 тыс. рублей и выкупил семимесячную львицу Симону.

    Широкая общественность обратила внимание на животное после распространения новости о том, что ее выгуливал петербуржец на проспекте Энергетиков.

    Хозяин рассказывал, что хочет продать львицу, так как она быстро росла. Когда об этом стало известно, «Велес» начал сбор денег на выкуп Симоны. В одном из постов во «ВКонтакте» центр отметил: «Владелец не хочет продавать львицу в цирк и без нашего вмешательства знает, что такое концлагерь «Тайган». Нормальные зоопарки Симону не возьмут, так как неизвестна ее генетика».

    ТАСС со ссылкой на сотрудника «Велеса» пишет: «Предыдущий владелец [львицу] любит, лелеет, холит, души в ней не чает, продает только из-за того, что она выросла, и уже возникают проблемы в содержании».

    Животное принимал у предыдущего хозяина ветеринарный врач. «Предварительно, львице нужно оперировать лапу. Ходить ей тяжело, неудобно», – рассказал сотрудник центра. В «Велесе» Симону поместят в карантин. Посетителей к ней допустят после 21-дневного срока карантина.

    В центре также содержится львица Эльза, которую туда направил житель Петербурга, получивший ее в подарок и оказавшийся не в состоянии ее содержать.

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