На проспекте Энергетиков мужчина выгуливал семимесячного львенка. Об этом петербуржцы рассказали в социальных сетях.

Как сообщает «Фонтанка», молодую львицу зовут Сима. Она живет в квартире у 27-летнего Александра Васюковича.

Сам петербуржец рассказал, что редко выходит со львицей на прогулку, так как на нее часто обращают внимание прохожие. Одни просят сфотографироваться, другие вызывают полицию и МЧС.

Васюкович планирует продавать Симу частному владельцу или зоопарку, потому что она быстро растет, и соседи недовольны близостью с хищником. Просит он за нее около 100 тыс. рублей. Желающих приобрести животное пока не нашлось.