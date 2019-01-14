На проспекте Энергетиков мужчина выгуливал семимесячного львенка. Об этом петербуржцы рассказали в социальных сетях.
Как сообщает «Фонтанка», молодую львицу зовут Сима. Она живет в квартире у 27-летнего Александра Васюковича.
Сам петербуржец рассказал, что редко выходит со львицей на прогулку, так как на нее часто обращают внимание прохожие. Одни просят сфотографироваться, другие вызывают полицию и МЧС.
Васюкович планирует продавать Симу частному владельцу или зоопарку, потому что она быстро растет, и соседи недовольны близостью с хищником. Просит он за нее около 100 тыс. рублей. Желающих приобрести животное пока не нашлось.