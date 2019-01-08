МВД рассказало, какую купюру подделывают чаще всего

Мошенники чаще всего подделывают купюру номиналом в 5 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел РФ.

По данным Банка России, за девять месяцев 2018 года из оборота было изъято более 29,7 тыс. фальшивых российских банкнот и монет, а также иностранных денежных знаков.

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Больше всего преступлений, квалифицируемых по статье 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»), зарегистрировано в Москве, Петербурге, Подмосковье и Ленобласти.

Мошенники работают и в других регионах: в Краснодарском крае, Нижегородской, Новосибирской, Тульской, Волгоградской и Ростовской областях.​